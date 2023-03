Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : PIETROROOOOOOOOOOO ???? Un fenomenale Sighel è campione del mondo dei 500 metri ai Mondiali di short track di Seoul!… - ItaliaTeam_it : PIETRO IL GRANDE! ???? Rivivi la spettacolare impresa di Sighel nella finale dei 500 metri a Seoul. Un oro Mondiale… - fanpage : IMMENSO PIETRO SIGHEL! ???? Argento e oro in poche ore, l'azzurro conquista due medaglie pesantissime ai mondiali d… - SkyTG24 : Mondiali di short track 2023 di Seul, oro e argento per l'azzurro Pietro Sighel - ledicoladelsud : Short track, Mondiali: Sighel oro nei 500 metri e argento nei 1500 -

Grazie al 23enne delle Fiamme Gialle il settore maschile torna a gioire per un titolo mondiale dopo 24 ...Pietro Sighel, 23 anni corre per le Fiamme Gialle, ma ai Mondiali di Seul si conferma il campione del ghiaccio. Nella gara sui 500 metri si è imposto grazie ad un ultimo giro strepitoso, che gli ha ...Un oro e un argento per Pietro Sighel ai Mondiali didi Seul, in Corea del Sud. Il 23enne azzurro ha vinto la medaglia d'oro nei 500 metri e l'argento nei 1.500. Sighel argento nei 1500 Il primo podio è arrivato nei 1.500 . Il trentino è ...

Mondiali short track, Pietro Sighel fenomeno: oro nei 500 dopo l'argento dei 1500 m, rivivilo Eurosport IT

Pietro Sighel ha illuminato di azzurro il Mondiale di short track che si sta disputando sul ghiaccio del Mokdong Ice Rink di Seoul in Corea del Sud conquistando la medaglia d'oro nei 500 metri ...