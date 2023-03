Short track | Mondiali Seoul 2023 | Pietro Sighel nella storia azzurra | oro nei 500 e argento nei 1500

(Di sabato 11 marzo 2023) Uno straordinarioregala spettacolo aidiin corso a, in Corea del Sud. Una giornata storica per il 23enne di Trento, che prima conquista l’gara deie un paio d’ore dopo poi fa il colpaccio prendendosi l’oro nei 500. Partenza non veloce dell’azzurro, che però con il passare dei giri prima supera il kazako Nikisha e nei metri finali riesce ad approfittare del duello tra il canadese Dubois e il cinese Lin per piazzare la zampata vincente e salire sul gradino più alto del podio. Qualche minuto di attesa per analizzare il fotofinish al video, poi può esultare, abbracciato dalla sorella Arianna e dagli altri componenti del team ...

Ai mondiali di di Seul Pietro Sighel subito protagonista. Il trentino si mette al collo una splendida medaglia d'argento nei 1500 metri. Trattasi del terzo podio in carriera nella rassegna iridata per l'...La Nazionale tricolore ha centrato in ambito individuale 12 delle 18 possibili qualificazioni dirette nelle batterie odierne portando anche tutte e tre le staffette in semifinale. Si apre in maniera ...

Ai mondiali di Short Track di Seul Pietro Sighel subito protagonista. Il trentino si mette al collo una splendida medaglia d’argento nei 1500 metri. Trattasi del terzo podio in carriera nella rassegna ...Pietro Sighel lascia subito il segno nei Mondiali di short track in corso di svolgimento a Seul. Prima finale e subito prima medaglia per il trentino, che si mette al collo un fantastico argento nei 1 ...