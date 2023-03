Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : PIETROROOOOOOOOOOO ???? Un fenomenale Sighel è campione del mondo dei 500 metri ai Mondiali di short track di Seoul!… - ItaliaTeam_it : PIETRO IL GRANDE! ???? Rivivi la spettacolare impresa di Sighel nella finale dei 500 metri a Seoul. Un oro Mondiale… - fanpage : IMMENSO PIETRO SIGHEL! ???? Argento e oro in poche ore, l'azzurro conquista due medaglie pesantissime ai mondiali d… - asluigi46 : RT @Coninews: Ma buongiorno Pietro! ???? Ai Mondiali di short track in Corea del Sud, Sighel trionfa nella gara dei 500 metri e conquista an… - TV7Benevento : Short track: Mondiali, oro nei 500 metri e argento nei 1500 metri per Pietro Sighel - -

Pietro Sighel, 23 anni corre per le Fiamme Gialle, ma ai Mondiali di Seul si conferma il campione del ghiaccio. Nella gara sui 500 metri si è imposto grazie ad un ultimo giro strepitoso, che gli ha ...Un oro e un argento per Pietro Sighel ai Mondiali didi Seul, in Corea del Sud. Il 23enne azzurro ha vinto la medaglia d'oro nei 500 metri e l'argento nei 1.500. Sighel argento nei 1500 Il primo podio è arrivato nei 1.500 . Il trentino è ...Due riconoscimenti pesantissimi al collo. Doppia medaglia azzurra, d'oro e d'argento, ai Mondiali di, in corso sul ghiaccio del Mokdong Icerink di Seul. Il doppio colpo lo ha messo a segno Pietro Sighel che, prima ha vinto l'oro nella gara dei 500 metri, grazie a un ultimo giro da ...

(ANSA) - ROME, MAR 11 - Italy's Pietro Sighel on Saturday won a gold and a silver at the world short track speed skating championships in Seoul, Italy's first male gold in the championships for 24 ...NordEst – Giornata memorabile per lo sport trentino. Ai Mondiali di Short Track a Seul, in Corea del Sud: Pietro Sighel ha conquistato un oro e un argento, rispettivamente nei 500 e nei 1500 metri.