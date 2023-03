Shiffrin | vittoria numero 87 e supera Stenmark | è la più vincente di sempre

(Di sabato 11 marzo 2023) Are, 11 mar. - (Adnkronos) - Mikaelacompleta la scalata e mette definitivamente la freccia nei confronti di Ingemarcon la87 della carriera in Coppa del mondo nello slalom femminile di Are, ultima gara prima delle finali di Soldeu previste la settimana prossima. La campionessa statunitense diventa in solitaria la sciatrice piùnella storia con la consueta dimostrazione di superiorità, in cui ha distanziato la concorrenza in una prima manche vicina alla perfezione, e nella seconda ha controllato la situazione, fino a tagliare il traguardo con il tempo complessivo di 1'42”. Alle sue spalle si è piazzata Wendy Holdener con un distacco di 92 centesimi, completa il podio la padrona di casa Anna Swenn Larsson a 96 centesimi. La squadra italiana mette una atleta a ...

