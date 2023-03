Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : La regina assoluta è ancora lei: ?????????????? ???????????????? ?????? Con sette gare d'anticipo, l'americana vince la 5a Coppa del… - Daisy_4563 : RT @lisolachenonce4: Sofia Goggia infinita: vince per la quarta volta la Coppa del mondo di discesa. Shiffrin regina assoluta - CianideBoaren : RT @Eurosport_IT: La regina assoluta è ancora lei: ?????????????? ???????????????? ?????? Con sette gare d'anticipo, l'americana vince la 5a Coppa del Mondo… - mehmetzekitrkm3 : RT @Eurosport_IT: La regina assoluta è ancora lei: ?????????????? ???????????????? ?????? Con sette gare d'anticipo, l'americana vince la 5a Coppa del Mondo… - Svetlan81845124 : RT @Eurosport_IT: La regina assoluta è ancora lei: ?????????????? ???????????????? ?????? Con sette gare d'anticipo, l'americana vince la 5a Coppa del Mondo… -

Sembrava un record inarrivabile: invece Mikaela ha eguagliato le 86 vittorie in Coppa del Mondo. La Vonn era arrivata a ...Mikaeladomina nettamente il gigante femminile di Are, ultima gara di Coppa del mondo fra le porte ... per concludere a 64 centesimi dalladelle nevi. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.... che vince una settimana dopo essersi assicurata la grande sfera di cristallo che le regala il titolo didella Coppa del Mondo 2022/2023. Non c'è stata storia nel gigante di oggi,è ...

Shiffrin regina bianca: raggiunto Stenmark - Sport - quotidiano.net QUOTIDIANO NAZIONALE

Sembrava un record inarrivabile: invece Mikaela ha eguagliato le 86 vittorie in Coppa del Mondo. La Vonn era arrivata a 82 ...Regina sulla pista di quel profeta in patria che nessuno era mai riuscito ad avvicinare. Lo ha fatto lei, con la forza di un talento che la rende già la più grande di tutti. Ora, sono problemi degli ...