(Di sabato 11 marzo 2023) Mikaelaprepara il sorpasso. Dopo aver eguagliato ieri il record di vittorie (86) in Coppa del Mondo appartenuto per 34 anni a Ingemar Stenmark, nellodi Are è indopo la...

Mikaelaprepara il sorpasso. Dopo aver eguagliato ieri il record di vittorie (86) in Coppa del Mondo appartenuto per 34 anni a Ingemar Stenmark, nello slalom di Are è in testa dopo la prima manche ...La statunitense Mikaela(1'54"64)una seria ipoteca sulla vittoria finale con la prima manche impeccabile; Federica Brignone (Cs Carabinieri; 1'55"28) a metà gara è quarta, ma nella ...Una gara non perfetta per l'austriaca, cheperò il turbo nel tratto finale e resta di un ... Resta invece fuori per 4 l'americana Mikaela, che insegue le 86 vittorie di Ingemar Stenmarkt ...

Shiffrin mette la freccia: in testa nella prima manche dello slalom di Are La Gazzetta dello Sport

C'è Mikaela Shiffrin al comando della prima manche dello slalom di Are (Svezia). La fuoriclasse statunitense corre veloce e dopo aver raggiunto ieri Ingemar Stenmark a 86 vittorie in Coppa del mondo m ...Che manche!!!!! 10.35 Paula Moltzan procede su buoni ritmi e si mette al secondo posto a 33 centesimi da Holdener. Al via ora Mikaela Shiffrin. 10.33 Petra Vlhova inizia con 7 centesimi di vantaggio, ...