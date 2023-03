Shade lancia il nuovo singolo “Lunatica”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SpettacoloNews1 : Shade lancia il nuovo singolo intitolato 'Lunatica' - -

- 'Pendolari' Il brano si apre con un 'Mi sento un coglione se canto lo sai'…sapesse chi deve ascoltarlo per lavoro. Scherzi a parte, il rapper torinese siin una serie di barre ...... ma in questo caso il vestito musicale è qualcosa di nuovo per, che accompagna la sua voce ... Lefrasicompiutedielenail nuovo singolo che anticipa il secondo album in uscita nelle prossime ......dopo che Guillermo Mariotto aveva dato a Selvaggia Lucarelli della 'scimmia arrabbiata che... THIS IS

Shade lancia il singolo Lunatica Musicalnews.com

Il produttore genovese ha lavorato con la cantante spezzina in “Notti giù”: ne hanno realizzato una versione video speciale per il Secolo XIX.Shade, l'hit maker di successo re del freestyle, pubblica il suo nuovo singolo intitolato "LUNATICA" sotto l'etichetta Epic Records/Sony Music Italy. Il ...