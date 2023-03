Sette mesi di possibili disagi lungo un’arteria preziosissima per turisti | residenti ma | soprattutto | per le centinaia di agricoltori e lavoratori agricoli

(Di sabato 11 marzo 2023) Castellaneta. che quotidianamente la percorrono. Come si legge da una nota stampa della provincia di Taranto, il tratto compreso tra la S.P.10 e la S.P.11 ovvero tra le due rotatorie sulla S.P.13, strada che collega Castellaneta a Castellaneta Marina, dal 13 marzo al 13 ottobre prossimo sarà chiuso al traffico per lavori straordinari volti a migliorare sicurezza stradale e viabilità; circostanza che obbligherà i veicoli a transitare da un percorso alternativo, ricco di insidie. Perplessità che l’Area Due Mari di CIAItaliani della Puglia ha voluto affrontare con garbo, confrontandosi nella giornata di venerdì 10 marzo direttamente con l’ufficio di Gabinetto dell’ente Provincia. Subito una precisazione: si tratta di lavori improcrastinabili che gioveranno al territorio e alla sicurezza degli automobilisti; stando alle parole dell’ente Provincia, non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pizzaepatatinee : @_xxbloodyxx Ciao, ho lavorato due mesi in uno studio di grafica, assunta come grafico a sette euro l'ora, mi era s… - danielaavantag6 : RT @MDeBrig_CY: “Da sette, otto mesi ero in un altro Paese a girare una Serie molto importante per la mia carriera, mi mancava tanto l’Ital… - Series_Mil : Can Yaman ritorna in Italia dopo sette mesi difficili: ecco cosa è successo ?? #CanYaman #BreakTheWallTour… - creepypaola : guess dove erano tutti gli anelli / orecchini che non trovavo...... guess chi sette mesi fa ha messo la bustina dov… - MDeBrig_CY : “Da sette, otto mesi ero in un altro Paese a girare una Serie molto importante per la mia carriera, mi mancava tant… -

...peruviane hanno permesso l'uso eccessivo e letale della forza come unica risposta a oltre due... All'inizio del mese di febbraio il governo aveva decretato lo stato d'emergenza inregioni: ...Il ricercatore e attivista per i diritti umani, a piede libero dall'8 dicembre 2021 dopo 22di ... Daanni porto avanti la mia battaglia per i diritti umani e non c'è mai stato un momento, ...Un mecenatismo verde per salvare giardini pubblici. Sonole location cittadine curate da 100x100 Naples , una no - profit che lavora in stretta ...Repubblica era stata già completata nei...

Migranti, la Life support sbarca a Brindisi: la prima a scendere è una ... Fanpage.it

1. Garanzia fino a 48 mesi 2. Assistenza Stradale Mobilo 3. Prodotti Finanziari 4. Permuta 5. Servizi Connessi 6. Auto Sostitutiva 7. Chilometraggio Certificato 8. Manutenzione 9. 150 Controlli 10.Il ricercatore e attivista per i diritti umani, a piede libero dall'8 dicembre 2021 dopo 22 mesi di custodia cautelare passati in ... "No, mai - risponde secco -. Da sette anni porto avanti la mia ...