Sessanta milioni per Milinkovic: Lazio, erede in Serie A (Di sabato 11 marzo 2023) Nonostante la stagione sia entrata in una fase cruciale, diverse società sembrano già intenzionate a programmare il calciomercato estivo. Il calciomercato estivo in vista della prossima stagione sembra già prendere… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 11 marzo 2023) Nonostante la stagione sia entrata in una fase cruciale, diverse società sembrano già intenzionate a programmare il calciomercato estivo. Il calciomercato estivo in vista della prossima stagione sembra già prendere… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ManCas5RN : @aboubakar_soum SESSANTA MILIONI DI EURO. - leorenas1 : @cicciorosina “si comincerà col ponte tibetano. È ora di unire la Sicilia a Berlino, a Oslo,a Zagabria, a Parigi, a… - AlexLikolo23 : IL MISTER SESSANTA MILIONI NEL MIRINO DELLA PREMIER - storace_a : @mimmomolinari @borghi_claudio Peggio degli arresti domiciliari per sessanta milioni d'innocenti? E soprattutto il… - urge_controllo : @Rinop74 @TuttoMercatoWeb Sono soldi che non recupererai mai. Adesso il Milan spende 8 milioni annui per l'affitto… -