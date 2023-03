Serie B, vince solo il Modena. Senza reti il big match Bari-Frosinone (Di sabato 11 marzo 2023) Sono state sei le partite di Serie B disputate nella giornata di oggi, sabato 11 marzo e valevoli per il 29mo turno di campionato. Da programma avrebbe dovuto essere disputata anche Perugia-Reggina, ma a seguito delle scosse di terremoto registrate nei giorni scorsi in Umbria non è stata concessa l’agibilità allo stadio Renato Curi con la gara che è stata rinviata a data da destinarsi. Nelle zone nobili della classifica, il Bari pareggia 0-0 tra le mura amiche contro la capolista Frosinone agganciando il Genoa al secondo posto, ma i rossoblù scenderanno in campo domani pomeriggio alle 16.15 al Ferraris contro la Ternana. Arriva a 10, invece, la striscia positiva del Südtirol dopo il pareggio a reti bianche sul campo del Parma in una sfida tra ex allenatori della Cremonese: Bisoli ora in Trentino-Alto Adige e Pecchia in ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) Sono state sei le partite diB disputate nella giornata di oggi, sabato 11 marzo e valevoli per il 29mo turno di campionato. Da programma avrebbe dovuto essere disputata anche Perugia-Reggina, ma a seguito delle scosse di terremoto registrate nei giorni scorsi in Umbria non è stata concessa l’agibilità allo stadio Renato Curi con la gara che è stata rinviata a data da destinarsi. Nelle zone nobili della classifica, ilpareggia 0-0 tra le mura amiche contro la capolistaagganciando il Genoa al secondo posto, ma i rossoblù scenderanno in campo domani pomeriggio alle 16.15 al Ferraris contro la Ternana. Arriva a 10, invece, la striscia positiva del Südtirol dopo il pareggio abianche sul campo del Parma in una sfida tra ex allenatori della Cremonese: Bisoli ora in Trentino-Alto Adige e Pecchia in ...

