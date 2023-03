Serie B, Perugia-Reggina rinviata causa terremoto (Di sabato 11 marzo 2023) Perugia-Reggina, gara di Serie B valida per la 29a giornata, è rinviata a causa del terremoto che ha recentemente colpito l’Umbria: è ufficiale. Più precisamente, l’epicentro è stato ad umbertide, a circa 30 km dal capoluogo umbro, dove la scossa è stata comunque avvertita. Perugia-Reggina, le motivazioni del rinvio Secondo quanto riportato, il comune, in sintonia con i vigili del fuoco, ha predisposto la chiusura dello stadio Renato Curi sino al 20 marzo. Questo perché sono insorti dubbi riguardo l’eventuale uscita degli spettatori dall’impianto in caso di evento sismico. inoltre, si ritengono necessarie delle verifiche non realizzabili entro lo svolgimento della gara, specialmente in riferimento alla tribuna ovest. Nel frattempo, la squadra di ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 11 marzo 2023), gara diB valida per la 29a giornata, èdelche ha recentemente colpito l’Umbria: è ufficiale. Più precisamente, l’epicentro è stato ad umbertide, a circa 30 km dal capoluogo umbro, dove la scossa è stata comunque avvertita., le motivazioni del rinvio Secondo quanto riportato, il comune, in sintonia con i vigili del fuoco, ha predisposto la chiusura dello stadio Renato Curi sino al 20 marzo. Questo perché sono insorti dubbi riguardo l’eventuale uscita degli spettatori dall’impianto in caso di evento sismico. inoltre, si ritengono necessarie delle verifiche non realizzabili entro lo svolgimento della gara, specialmente in riferimento alla tribuna ovest. Nel frattempo, la squadra di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 11contro11 : Serie B, Perugia-Reggina rinviata causa terremoto #TorneiMinori #11contro11 - danyrossoverde : Rinviata Perugia-Reggina per il terremoto. La gara salta per mancate verifiche tecniche Fate veramente schifo spero… - sportli26181512 : LIVE Serie B: alle 14 Parma-Sudtirol, Palermo, Pisa e altri due incontri. Poi il big match Bari-Frosinone: Prosegue… - FootballtipsNG : Serie B, Perugia vs Reggina, PREDICTION: 1 - 1 - Ghanabettips : Serie B, Perugia vs Reggina, PREDICTION: 1 - 1 -