Serie B | il Modena quasi tutto italiano cerca il salto di qualità

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 11 marzo 2023) Roma, 11 mar – Secondo le statistiche del portale specializzato transfermarkt.it su 560 calciatori tesserati dalle squadre diA solamente 210 – il 37,5% per intenderci – è di nazionalità italiana. Problema ormai cronico, quello dell’esterofilia. E se non fosse per qualche realtà più virtuosa delle altre (Empoli e Monza) il dato sarebbe ancora più impietoso. Nel Belpaese quindi si può fare calcio a certi livelli solamente con spogliatoi ingolfati da allogeni? Certo che no. Per capire che la tendenza è preoccupante ma (forse) non irreversibile basta scendere nel campionato cadetto. Dove i “rapporti di forza” tra connazionali e stranieri sono ribaltati. Ain particolare la presidenza Rivetti ha consegnato a Tesser una rosa a fortissime tinte tricolori., a fari spenti Certo, non possiamo dire che sotto la Ghirlandina si ...