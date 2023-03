Serie B, DIRETTA LIVE, Parma-Sudtirol (0-0): in attesa del fischio (Di sabato 11 marzo 2023) Manca poco al fischio d’inizio che metterà Parma e Sudtirol a confronto. Due squadre che hanno una storia completamente diversa e che, all’inizio della stagione, mai si sarebbero aspettate questo epilogo. I ducali hanno l’obiettivo di tornare in Serie A, mentre gli altotesini avrebbero voluto puntare alla salvezza, ormai già ampiamente messa in archivio. Le due squadre, in questo momento, lottano per i playoff, con la compagine emiliana ottava in classifica con 40 punti mentre il club di Bolzano è quarto con 47 punti, dopo un inizio non proprio incoraggiante. In vista della 29esima giornata, le due squadre sono pronte a giocarsi ogni carta per portare a casa la vittoria. Di seguito la DIRETTA LIVE di Parma-Sudtirol, partita seguita minuto per minuto ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 11 marzo 2023) Manca poco ald’inizio che metteràa confronto. Due squadre che hanno una storia completamente diversa e che, all’inizio della stagione, mai si sarebbero aspettate questo epilogo. I ducali hanno l’obiettivo di tornare inA, mentre gli altotesini avrebbero voluto puntare alla salvezza, ormai già ampiamente messa in archivio. Le due squadre, in questo momento, lottano per i playoff, con la compagine emiliana ottava in classifica con 40 punti mentre il club di Bolzano è quarto con 47 punti, dopo un inizio non proprio incoraggiante. In vista della 29esima giornata, le due squadre sono pronte a giocarsi ogni carta per portare a casa la vittoria. Di seguito ladi, partita seguita minuto per minuto ...

