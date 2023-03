Serie A1 Femminile, ventiquattresima giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming (Di sabato 11 marzo 2023) Sei partite in questo week-end di Serie A1, col match tra Schio e Brixia che si è già giocato (96-54 per le scledensi lo scorso 15 febbraio). Tutte le gare si giocheranno alle 18 di domani, domenica 12 marzo.... Leggi su today (Di sabato 11 marzo 2023) Seiin questo week-end diA1, col match tra Schio e Brixia che si è già giocato (96-54 per le scledensi lo scorso 15 febbraio). Tutte le gare si giocheranno alle 18 di domani, domenica 12 marzo....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mask20Max : @giacintucci_l @Gitro77 No di sicuro, ma nello sport professionistico, come in tutto il mondo degli affari, i compe… - Ulisseonline : 5ª giornata di Serie C femminile: il Volley Napoli attende in casa Paestum - - Arkantos_Ra : @Virna25marzo ma veramente danno 1 milioni di euro a stagione a una giocatrice femminile di pallavolo? Non pensav… - PianetaVolley : New post: Le partite della serie B1 femminile - NapoliAddict : UFFICIALE: Napoli Femminile, via il tecnico Lipoff. In panchina un ex Serie D #Napoli #ForzaNapoliSempre… -