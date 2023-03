Serie A: Napoli - Atalanta 2 - 0 (Di sabato 11 marzo 2023) Il Napoli batte l'Atalanta 2 - 0 al 'Maradona' e dopo la sconfitta con la Lazio torna ad un vantaggio di +18 sull'Inter, al momento seconda in classifica, con 12 partite ancora da giocare. La partita ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 11 marzo 2023) Ilbatte l'2 - 0 al 'Maradona' e dopo la sconfitta con la Lazio torna ad un vantaggio di +18 sull'Inter, al momento seconda in classifica, con 12 partite ancora da giocare. La partita ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Napoli, problema al polso per Meret Al suo posto gioca Gollini #SkySport #SkySerieA #SerieA - sportface2016 : #Napoli, l'agente di #Kvaratskhelia annuncia: 'Non giocherà mai in nessuna altra squadra italiana' E ancora: 'Qui g… - sportface2016 : #Lazio, cori shock antisemiti dei tifosi a Napoli: 'Romanista sei un rabbino, c'hai il padre deportato e tua madre… - Sallyvan84 : @realvarriale @sscnapoli @ADeLaurentiis @victorosimhen9 Bravo goditi il Napoli,per il resto lascia fare alle persone adulte e serie. - 7amadabsi : RT @giggione06527: Tutte le vostre favole dopo venerdì scorso potete metterle a cuccia, il Napoli domina l’Atalanta e con un capolavoro di… -