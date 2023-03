Serie A Femminile, Juventus e Roma conquistano la finale (Di sabato 11 marzo 2023) Sono Roma e Juventus le due finaliste di Coppa Italia della Serie A Femminile 2022/2023. Le giallorosse e le bianconere hanno superato rispettivamente Milan e Inter; la squadra di Spugna è riuscita a ribaltare lo svantaggio di 1-0 dell'... Leggi su europa.today (Di sabato 11 marzo 2023) Sonole due finaliste di Coppa Italia della2022/2023. Le giallorosse e le bianconere hanno superato rispettivamente Milan e Inter; la squadra di Spugna è riuscita a ribaltare lo svantaggio di 1-0 dell'...

