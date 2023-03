Serie A, dopo il disastro dell’Inter oggi rischio con la Lazio: le partite (Di sabato 11 marzo 2023) L’Inter si è suicidata per l’ennesima volta in stagione, perdendo l’ottava partita in ventisei giornate di Serie A ieri contro lo Spezia. E oggi rischia di vedersi superata al secondo posto, con la Lazio attesa dal Bologna in uno dei tre anticipi odierni. Serie A 2022-2023 – 26ª GIORNATA Empoli-Udinese sabato 11 marzo ore 15 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Napoli-Atalanta sabato 11 marzo ore 18 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Bologna-Lazio sabato 11 marzo ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN Lecce-Torino domenica 12 marzo ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN Cremonese-Fiorentina domenica 12 marzo ore 15 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Verona-Monza domenica 12 marzo ore 15 ... Leggi su inter-news (Di sabato 11 marzo 2023) L’Inter si è suicidata per l’ennesima volta in stagione, perdendo l’ottava partita in ventisei giornate diA ieri contro lo Spezia. Erischia di vedersi superata al secondo posto, con laattesa dal Bologna in uno dei tre anticipi odierni.A 2022-2023 – 26ª GIORNATA Empoli-Udinese sabato 11 marzo ore 15 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Napoli-Atalanta sabato 11 marzo ore 18 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Bologna-sabato 11 marzo ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN Lecce-Torino domenica 12 marzo ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN Cremonese-Fiorentina domenica 12 marzo ore 15 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Verona-Monza domenica 12 marzo ore 15 ...

