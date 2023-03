Serena Grandi | ecco com’era negli anni ’80

Leggi su cultweb

(Di sabato 11 marzo 2023)ha fatto il suo esordio nel cinema proprio’80, diventando in breve tempo uno dei sex symbol più desiderati dagli italiani. L’attrice nata a Bologna nel 1956 a quei tempi era celebre soprattutto per il suo seno prorompente, e in generale per le sue curve che le permisero di conquistare il ruolo di protagonista nel film Miranda, di Tinto Brass. Le sue misure erano di circa 100 – 60 – 100 – e con la sua faccia da cinema furono il suo lasciapassare per il successo. Nelle foto qui sotto, vediamo’80.’80aveva i capelli castani, lunghi e mossi, che le incorniciavano il viso. L’unica eccezione al colore dei capelli fu nel film Miranda, ...