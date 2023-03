Semplici: «Prestazione sopra le righe, solo così si poteva vincere!» (Di sabato 11 marzo 2023) Semplici ha fatto i complimenti allo Spezia dopo la vittoria per 2-1 contro l’Inter. Il tecnico spezzino analizza ed esalta la Prestazione dei suoi ragazzi GRANDE Prestazione ? Semplici ai microfoni della Rai dopo il successo sui nerazzurri: «Complimenti alla squadra che ha fatto una partita straordinaria contro una delle squadre più forti. Era normale soffrire, c’è stato anche un pizzico di fortuna che ci vuole in queste gare. Nella ripresa i ragazzi hanno subito meno creando i presupposti per il vantaggio e alla fine abbiamo anche trovato la reazione vincente dopo il pareggio. Chiave? Non ci arrendiamo mai, lottiamo sempre su ogni pallone. Ho trovato un gruppo, a cui mancava un po’ di autostima, e ho cercato di trasmettere la filosofia delle squadre che ho allenato. Io voglio provare sempre a fare la gara, oggi l’ha ... Leggi su inter-news (Di sabato 11 marzo 2023)ha fatto i complimenti allo Spezia dopo la vittoria per 2-1 contro l’Inter. Il tecnico spezzino analizza ed esalta ladei suoi ragazzi GRANDEai microfoni della Rai dopo il successo sui nerazzurri: «Complimenti alla squadra che ha fatto una partita straordinaria contro una delle squadre più forti. Era normale soffrire, c’è stato anche un pizzico di fortuna che ci vuole in queste gare. Nella ripresa i ragazzi hanno subito meno creando i presupposti per il vantaggio e alla fine abbiamo anche trovato la reazione vincente dopo il pareggio. Chiave? Non ci arrendiamo mai, lottiamo sempre su ogni pallone. Ho trovato un gruppo, a cui mancava un po’ di autostima, e ho cercato di trasmettere la filosofia delle squadre che ho allenato. Io voglio provare sempre a fare la gara, oggi l’ha ...

