Semplici: «Normale soffrire con l’Inter, ma lo abbiamo fatto da squadra!» (Di sabato 11 marzo 2023) Leonardo Semplici intervistato da Rai Radio 1 è tornato a parlare della vittoria clamorosa del suo Spezia in casa contro l’Inter. Il tecnico ha sottolineato la forza dei nerazzurri. VITTORIA INTERNA – Leonardo Semplici elogia la sua squadra dopo la vittoria in casa dopo sei mesi e proprio contro l’Inter. Queste le sue dichiarazioni: «Ci tenevamo a fare una grande prestazione e così doveva essere. Chiaro che con l’Inter soffri, ma lo abbiamo fatto da squadra. Questo è un gruppo straordinario di grande disponibilità, complimenti a questi ragazzi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ... Leggi su inter-news (Di sabato 11 marzo 2023) Leonardointervistato da Rai Radio 1 è tornato a parlare della vittoria clamorosa del suo Spezia in casa contro. Il tecnico ha sottolineato la forza dei nerazzurri. VITTORIA INTERNA – Leonardoelogia la sua squadra dopo la vittoria in casa dopo sei mesi e proprio contro. Queste le sue dichiarazioni: «Ci tenevamo a fare una grande prestazione e così doveva essere. Chiaro che consoffri, ma loda squadra. Questo è un gruppo straordinario di grande disponibilità, complimenti a questi ragazzi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Semplici: «Normale soffrire con l'Inter, ma lo abbiamo fatto da squadra!» - - himepm : ragaz qualcuno che conosce pc pls mi aiuti: ma è normale che la ventola di un pc nuovo sia continuamente in azione?… - LukeDuke1268 : @pagabadoglio @Rovern7 @CristinaDragani @SignorErnesto Uno può occuparsi di pippe, se ti tratti di una Poisson o di… - kekko_molise87 : @CalcioFinanza Sono disposti a ricorrere al Consiglio di Stato pur di non mostrare questa carta . Ma per tanti è tu… - _kunumaki_ : sia mai che io gli scriva alla cazzo di cane con la faccia di culo un messaggio normale nOOOO tra l’altro ho l’imp… -

Furto con destrezza: cosa significa In termini più semplici, la querela è la volontà, manifestata per iscritto o verbalmente da chi è ... superiore a quella normalmente usata dal comune ladro e, perciò, idonea a eludere la normale ... Crotone: il naufragio non è l'unica tragedia ... il Consiglio dei Ministri si è riunito a Cutro ci è sembrato di vedere semplici comparse, fantasmi. E' normale prassi, quando i rappresentanti delle istituzioni arrivano su un territorio, che siano ... Demenza Bruce Willis, i segnali da non trascurare Anche se questo comportamento è normale nelle sue condizioni". VEDI ANCHE Bruce Willis si aggrava: '...patologie può essere associato anche alla fatica di svolgere attività quotidiane anche semplici e ... In termini più, la querela è la volontà, manifestata per iscritto o verbalmente da chi è ... superiore a quella normalmente usata dal comune ladro e, perciò, idonea a eludere la...... il Consiglio dei Ministri si è riunito a Cutro ci è sembrato di vederecomparse, fantasmi. E'prassi, quando i rappresentanti delle istituzioni arrivano su un territorio, che siano ...Anche se questo comportamento ènelle sue condizioni". VEDI ANCHE Bruce Willis si aggrava: '...patologie può essere associato anche alla fatica di svolgere attività quotidiane anchee ... Semplici: «Normale soffrire con l’Inter, ma lo abbiamo fatto da squadra!» Inter-News.it Spezia-Inter 2-1, Semplici: “Complimenti ai ragazzi” Inzaghi: “C’è delusione”. Gli stati d'animo nelle interviste agli allenatori dopo la vittoria dello Spezia in casa ... Il sorriso di Semplici: “Gruppo straordinario, ma ora non abbassiamo la guardia” Una serata che si inserisce di diritto nella storia dello Spezia. Le Aquile di Leonardo Semplici battono l’Inter per la prima volta assoluta, al termine di una gara al cardiopalma e decisa dal primo s ... Inzaghi: “C’è delusione”. Gli stati d'animo nelle interviste agli allenatori dopo la vittoria dello Spezia in casa ...Una serata che si inserisce di diritto nella storia dello Spezia. Le Aquile di Leonardo Semplici battono l’Inter per la prima volta assoluta, al termine di una gara al cardiopalma e decisa dal primo s ...