(Di sabato 11 marzo 2023) Leonardoha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria del suo Spezia contro. VITTORIA –così su Spezia-Inter da Sky Sport: «Chiaro che batterenon capita spesso. Gara bella, straordinaria e di difficoltà. Abbiamo soffetto da squadra, non abbiamo mollato e nonostante il pari i ragazzi hanno cercato l’opportunità e segnato. Merito a questi giocatori straordinari, sono felice per i tre punti che danno serenità. Mi auguro cresca l’autostima e cercherò di dare la mentalità che una squadra come la nostra deve avere. Penso ci sia una svolta, a Udine e domenica abbiamo rischiato di vincere. Questa è la mentalità vincente, i giocatori hanno valori morali e tecnici e sto trovando la chiave giusta. C’è un gruppo di giovani che sta crescendo, sono soddisfatto della vittoria ma non abbiamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Semplici: «Intraprendenza ci ha premiato. Mai vinto con l'Inter» - - infoitsport : Spezia-Inter, Semplici: 'Contro l'Inter servirà personalità e intraprendenza' - sportli26181512 : Spezia-Inter, Semplici: 'Contro l'Inter servirà personalità e intraprendenza': A pochi giorni dal match contro l'In… -

...a occupare il campo in modo che non riesca a esprimersi in maniera ottimale " le parole di... Serviranno personalità e, quelle che magari ci sono mancate domenica nel primo tempo ...Bisognerà avere quella personalità enecessaria per raggiungere grandi traguardi. ... TAGS interspezia CONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedente Juve - Samp, le statistiche ...... ancora tra le mura amiche, contro l'Inter è il più difficile possibile per Leonardo: "A ... rispetto a domenica dobbiamo aggiungere un pizzico di; non è vero che contro le ...

Spezia-Inter, Semplici: "Contro l'Inter servirà personalità e intraprendenza" Sky Sport

Lo Spezia si appresta ad affrontare la sfida casalinga contro l'Inter, il tecnico aquilotto Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa ...Personalità e intraprendenza, che sto provando a trasmettere ai calciatori, dovranno essere le nostre armi». Guardando al possibile undici, quindi, le assenze sugli esterni costringeranno Semplici a ...