Sei Nazioni, l’Italrugby lotta ma non graffia: all’Olimpico vince il Galles 29-17 (Di sabato 11 marzo 2023) Roma – L’Italia meno performante di questa edizione del Torneo non regge l’urto di un Galles ferito e alla disperata ricerca del primo successo del 2023, subendo la pressione degli avversari fin dalle prime battute di un primo tempo giocato decisamente sotto lo standard messo in bella mostra negli ultimi mesi. Slegata in attacco e poco lucida difensivamente, la squadra Azzurra ha pagato un dazio pesantissimo: le tre mete messe a segno dal XV britannico nella prima frazione, di cui una di punizione con relativo cartellino giallo ai danni di Cannone, hanno infatti indirizzato il match tutto in salita anche nel secondo tempo, con gli Azzurri a reagire segnando due mete e più solidi sul breakdown, ma la giornata non era delle migliori ed alla fine gli ospiti hanno meritatamente portato a casa un successo che porta nitidamente la firma di coach Warren Gatland. (fonte Fir, ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 11 marzo 2023) Roma – L’Italia meno performante di questa edizione del Torneo non regge l’urto di unferito e alla disperata ricerca del primo successo del 2023, subendo la pressione degli avversari fin dalle prime battute di un primo tempo giocato decisamente sotto lo standard messo in bella mostra negli ultimi mesi. Slegata in attacco e poco lucida difensivamente, la squadra Azzurra ha pagato un dazio pesantissimo: le tre mete messe a segno dal XV britannico nella prima frazione, di cui una di punizione con relativo cartellino giallo ai danni di Cannone, hanno infatti indirizzato il match tutto in salita anche nel secondo tempo, con gli Azzurri a reagire segnando due mete e più solidi sul breakdown, ma la giornata non era delle migliori ed alla fine gli ospiti hanno meritatamente portato a casa un successo che porta nitidamente la firma di coach Warren Gatland. (fonte Fir, ...

