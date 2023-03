Sei Nazioni 2023 | Italia-Galles 17-29 Quarta sconfitta per gli azzurri

(Di sabato 11 marzo 2023) Nel primo match dellagiornata del Seidi rugby l’di Kieran Crowley perde la sfida interna contro ilgiocata allo Stadio Olimpico di Roma, con gli ospiti vittoriosi per 17-29. Dopo il 3-22 del primo tempo, nella ripresa aglinon riesce la rimonta. Le due mete azzurre portano la firma di Negri e Brex ed entrambe sono trasformate da Allan, che realizza anche un piazzato. Quattro le mete del, che conquista il punto di bonus offensivo. La Nazionalena di rugby incassa ladopo le battute d’arresto patite contro Francia, Inghilterra ed Irlanda. Nel primo tempo ilsi porta subito in vantaggio col piazzato di Williams, poi allunga ...

Quarto ko consecutivo per gli azzurri. Sabato prossimo la sfida in ...Quarta sconfitta consecutiva (terza casalinga) per l'Italrugby nel2023. Sul prato dell'Olimpico di Roma, gli azzurri del ct Crowley, già battuti in questa edizione del torneo da Francia, Inghilterra e Irlanda, si sono arresi al Galles con il punteggio di ...L'Italia cede 29 - 17 con il Galles nel 4° turno del. Allo Stadio Olimpico di Roma, gli azzurri segnano due mete con Negri e Brex, ma non basta: gallesi che sorpassano in classifica e relegano i ragazzi di Crowley, alla quarta sconfitta ...

Rugby, Italia-Galles 17-29 al Sei Nazioni Corriere della Sera

Quarta sconfitta in altrettante partite per l'Italia del rugby nel Sei Nazioni 2023. Il Galles ha battuto 29-17 (22-3) gli azzurri nel match di oggi all'Olimpico.