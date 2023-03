Sei Nazioni 2023, Italia - Galles 17 - 29 (Di sabato 11 marzo 2023) Quarta partita e quarta sconfitta per l'Italia nel Sei Nazioni 2023. All'Olimpico gli azzurri cedono per 29 - 17 al Galles, che conquista il primo successo in questa edizione del torneo. L'Italia ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 11 marzo 2023) Quarta partita e quarta sconfitta per l'nel Sei. All'Olimpico gli azzurri cedono per 29 - 17 al, che conquista il primo successo in questa edizione del torneo. L'...

Sei Nazioni 2023, Italia - Galles 17 - 29 Quarta partita e quarta sconfitta per l'Italia nel Sei Nazioni 2023. All'Olimpico gli azzurri cedono per 29 - 17 al Galles, che conquista il primo successo in questa edizione del torneo. L'Italia chiuderà il Sei Nazioni tra una settimana in Scozia. L'Italia di rugby battuta 29 - 17 dal Galles al Sei Nazioni: quarta sconfitta di seguito Quarta sconfitta consecutiva, di cui la terza in casa, per la Nazionale italiana di rugby nel torneo Sei Nazioni. Allo stadio Olimpico di Roma gli azzurri allenati da Kieran Crowley si arrendono al Galles con il punteggio di 29 - 17, dopo essere già stati battuti nell'edizione in corso da Francia, Inghilterra e Irlanda. Sei Nazioni, Dominguez: "All'Italia è mancata l'esperienza del Galles". VIDEO L'Italia incassa il quarto ko consecutivo nel Sei Nazioni dopo aver perso in casa con il Galles. Nel video l'analisi di Diego Dominguez: "All'Italia è mancata l'esperienza del Galles.