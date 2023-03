Sei Nazioni 2023 | Italia-Galles 17-29

(Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – Quarta partita e quarta sconfitta per l’nel Sei. All’Olimpico gli azzurri cedono per 29-17 al, che conquista il primo successo in questa edizione del torneo. L’chiuderà il Seitra una settimana in Scozia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Allo stadio Olimpico di Roma, nell'ultima partita casalinga del Sei Nazioni 2023 per l'Italia, gli azzurri di Crowley perdono contro il Galles 29 - 17, divorandosi una grossa chance di portare a casa il primo successo nel torneo. 4 mete per gli ospiti, che prima ...

Quarto turno e quarta sconfitta per l'Italia nel Sei Nazioni 2023. All'Olimpico gli azzurri cedono per 29-17 al Galles, che conquista il primo successo in questa edizione del torneo. Allo Stadio ...