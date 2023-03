Scopa vecchia? In poche mosse tornerà come nuova! (Di sabato 11 marzo 2023) Non c’è nulla di pratico, comodo ed efficace come la cara vecchia Scopa! Quando dobbiamo ramazzare i pavimenti in velocità, il terrazzo o i balconi. Senza aggiungere detersivi, senza utilizzare l’energia elettrica, senza spese aggiunte. Da sola, è in grado di sollevarci dalle incombenze più noiose. Ma a forza di sostenerci, giorno dopo giorno, la sporcizia, la polvere, l’attrito con il terreno la rovinano irrimediabilmente. E questo può diventare un vero problema. Se non la ripuliamo, tutto ciò che si è accumulato tra le sue setole, finirà per depositarsi nuovamente sulle superfici di casa creando un circolo vizioso, pericoloso per la nostra salute. Possiamo provare a lavarla con detergenti chimici, in commercio ne esistono parecchi, ma a che prezzo? Non si tratta solo di quantificare la spesa economica, ma anche i costi ambientali: ... Leggi su donnaup (Di sabato 11 marzo 2023) Non c’è nulla di pratico, comodo ed efficacela cara! Quando dobbiamo ramazzare i pavimenti in velocità, il terrazzo o i balconi. Senza aggiungere detersivi, senza utilizzare l’energia elettrica, senza spese aggiunte. Da sola, è in grado di sollevarci dalle incombenze più noiose. Ma a forza di sostenerci, giorno dopo giorno, la sporcizia, la polvere, l’attrito con il terreno la rovinano irrimediabilmente. E questo può diventare un vero problema. Se non la ripuliamo, tutto ciò che si è accumulato tra le sue setole, finirà per depositarsi nuovamente sulle superfici di casa creando un circolo vizioso, pericoloso per la nostra salute. Possiamo provare a lavarla con detergenti chimici, in commercio ne esistono parecchi, ma a che prezzo? Non si tratta solo di quantificare la spesa economica, ma anche i costi ambientali: ...

