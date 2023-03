Sci | Shiffrin sale a 87 vittorie in Coppa del Mondo | il record è storico

(Di sabato 11 marzo 2023) È ufficiale ilper la. La sciatrice americana, infatti, nella giornata odierna ha scavalcato Ingemar Stenmark nella classifica delle sciatrici con piùindelndo in solitaria a quota 87. Mikaela ha vinto anche lo slalom di Are (Svezia), registrando un primo da brividi e che resisteva da diversi ... TAG24.

Dopo aver tagliato il traguardo, come ieri Mikaelasi è rannicchiata sugli. Poi la sorpresa: per festeggiare è arrivato in pista il fratello Taylor, stretto in un abbraccio, tra le ...Con la Coppa del Mondo - la quinta in carriera - già in tasca oltre a quelle di gigante e slalom, lasale in classifica generale a 2028 punti, quasi il doppio rispetto a Petra Vlhova, ferma ...Solamente in questa stagione Mikaelaha centrato il bis ravvicinato in altre tre occasioni: il 19 e 20 novembre scorso a Levi (Finlandia) vincendo i due slalom, addirittura il tris tra il 27 ...

Mikaela Shiffrin entra nell’élite dei campionissimi dello sport ... che già aveva eguagliato l’altro giorno. Nessuna come lei nello sci alpino. La sciatrice statunitense nata nel 1995 - lunedì 13 ...Oltre ogni limite raggiunto finora: l'americana Mikaela Shiffrin ha realizzato un nuovo incredibile record vincendo in 1.41.77 anche lo slalom speciale di Aare: è il suo successo n. 87 in carriera - u ...