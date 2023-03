Sci | Shiffrin domina lo slalom si Are | 87 a vittoria in Cdm e sorpasso a Stenmark

(Di sabato 11 marzo 2023) Are, 11 mar. - (Adnkronos) - Mikaelacompleta la scalata e mette definitivamente la freccia nei confronti di Ingemarcon lanumero 87 della carriera in Coppa del mondo nellofemminile di Are, ultima gara prima delle finali di soldeu previste settimana prossima. La campionessa statunitense diventa in solitaria la sciatrice più vincente nella storia con la consueta dimostrazione di superiorità, in cui ha distanziato la concorrenza in una prima manche vicina alla perfezione, e nella seconda ha controllato la situazione, fino a tagliare il traguardo con il tempo complessivo di 1'42”. Alle sue spalle si è piazzata Wendy Holdener con un distacco di 92 centesimi, completa il podio la padrona di casa Anna Swenn Larsson a 96 centesimi. La squadra italiana mette una atleta a punti con la buona ...

Leggendaria Mikaela. La sciatrice di Vail ha dominato anche lo slalom di Are, superando nella classifica di tutti i tempi un mito come Ingemar Stenmark, solo ieri agganciato a 86 vittorie in Coppa del mondo.

Dopo aver tagliato il traguardo, come ieri Mikaela Shiffrin si è rannicchiata sugli sci. Poi la sorpresa: per festeggiare è arrivato in pista il fratello Taylor, stretto in un abbraccio, tra le ...