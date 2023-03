Sci, secondo gigante Kranjska Gora: favoriti e orari tv - Sport - Altri Sport (Di sabato 11 marzo 2023) Tutti a caccia di Odermatt in Slovenia nell'ultimo appuntamento prima delle finali di Soldeu. L'Italia punterà su De Aliprandini e Della ... Leggi su quotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Tutti a caccia di Odermatt in Slovenia nell'ultimo appuntamento prima delle finali di Soldeu. L'Italia punterà su De Aliprandini e Della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Sci, gigante a Kranjska Gora: in testa Odermatt dopo la prima manche. RISULTATI: Lo svizzero al comando dopo la man… - azzurro_di_sci : RT @neveitalia: Odermatt subito davanti sulla Podkoren, a mezzo secondo Kranjec e Kristoffersen. Della Vite che peccato #fisalpine #AlpineS… - lauradestrini : @13costasimone @salida_pod @GiulioCupellaro @car_cimini @strumentiumani No la domanda è perché il grafema x sia il… - azzurro_di_sci : RT @neveitalia: Shiffrin fa un altro sport nella 1^ manche di Are: Grenier prova a tenere il passo, Brignone oltre il secondo #FISAlpine #A… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Are 2023 in DIRETTA: che dominio Shiffrin! Seconda Grenier, Brignone a un secondo -