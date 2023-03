Sci di fondo, Coppa del Mondo Oslo 2023: nella 50 km tl dominio norvegese. Vince Krueger, 14° Lorenzo Romano (Di sabato 11 marzo 2023) L’iconica 50 km tl mass start di Oslo Holmenkollen, in Norvegia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2022-2023, ha visto il dominio dei padroni di casa norvegesi, che hanno monopolizzato le prime dieci posizioni: successo di Simen Hegstad Krueger su Hans Christer Holund e Martin Loewstroem Nyenget. L’unico azzurro in gara, Lorenzo Romano, si classifica 14°. Penalizzata dalla vicinanza con la 50 km iridata, oggi sono solo 39 gli iscritti, dei quali 36 partenti, di cui 12 norvegesi: il dominio dei padroni di casa è imbarazzante, con la top ten interamente norge. Vittoria di Simen Hegstad Krueger in 1:55’01?5, davanti ad Hans Christer Holund, secondo a 5?7, e Martin Loewstroem Nyenget, terzo a ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) L’iconica 50 km tl mass start diHolmenkollen, in Norvegia, valida per ladeldi sci di2022-, ha visto ildei padroni di casa norvegesi, che hanno monopolizzato le prime dieci posizioni: successo di Simen Hegstadsu Hans Christer Holund e Martin Loewstroem Nyenget. L’unico azzurro in gara,, si classifica 14°. Penalizzata dalla vicinanza con la 50 km iridata, oggi sono solo 39 gli iscritti, dei quali 36 partenti, di cui 12 norvegesi: ildei padroni di casa è imbarazzante, con la top ten interamente norge. Vittoria di Simen Hegstadin 1:55’01?5, davanti ad Hans Christer Holund, secondo a 5?7, e Martin Loewstroem Nyenget, terzo a ...

