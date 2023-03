Sci di fondo: Cdm, dominio norvegese nella 50 km di Oslo e Romano 14° (Di sabato 11 marzo 2023) Oslo, 11 mar. - (Adnkronos) - Norvegia a valanga nella 50 km maschile di Oslo, in Norvegia, valida per il circuito di Coppa del mondo, primo appuntamento dopo i Mondiali di Planica. Simen Krueger ha vinto con il tempo di 1h55'01'5, davanti a Hans Holund: i due sono scattati assieme al 28esimo chilometro, facendo il vuoto fino al termine della gara. Terzo posto per Martin Nyenget, che ha conquistato il podio in rimonta sul giovane Andersen, quarto davanti a Didrik Toenseth. Settimo posto per il fenomenale Johannes Klaebo, nono Golberg con la Norvegia che ha piazzato dieci atleti nelle prime dieci posizioni. Buonissima prestazione per Lorenzo Romano, unico italiano in gara, che ha terminato in 14esima posizione: il 25enne carabiniere cuneese, è stato bravo a rimanere in gruppo nelle fasi decisive della gara, rimanendo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023), 11 mar. - (Adnkronos) - Norvegia a valanga50 km maschile di, in Norvegia, valida per il circuito di Coppa del mondo, primo appuntamento dopo i Mondiali di Planica. Simen Krueger ha vinto con il tempo di 1h55'01'5, davanti a Hans Holund: i due sono scattati assieme al 28esimo chilometro, facendo il vuoto fino al termine della gara. Terzo posto per Martin Nyenget, che ha conquistato il podio in rimonta sul giovane Andersen, quarto davanti a Didrik Toenseth. Settimo posto per il fenomenale Johannes Klaebo, nono Golberg con la Norvegia che ha piazzato dieci atleti nelle prime dieci posizioni. Buonissima prestazione per Lorenzo, unico italiano in gara, che ha terminato in 14esima posizione: il 25enne carabiniere cuneese, è stato bravo a rimanere in gruppo nelle fasi decisive della gara, rimanendo ...

