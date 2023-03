Sci alpino | startlist gigante Kranjska Gora 2023 | programma 12 marzo | orari | tv | streaming | pettorali degli italiani

(Di sabato 11 marzo 2023) Domenica 12andrà in scena il secondomaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-di sci. Le nevi slovene ospiteranno l’ultima prova tra le porte larghe prima delle Finali di Soldeu e si preannuncia grande spettacolo, gli atleti sono pronti a fronteggiarsi a viso aperto per la conquista della vittoria e per le posizioni nobili della classifica generale. Il grande favorito della vigilia è lo svizzero Marco Odermatt, chiamato al confronto diretto con il norvegese Henrik Kristoffersen e con il connazionale Loic Meillard, senza dimenticarsi dello sloveno Zan Kranjec, dell’austriaco Marco Schwarz, del francese Alexis Pinturault e del norvegese Lucas Braathen. L’Italia si gioca le carte di Filippo Della Vite e Luca De Aliprandini, desiderosi ...

In attesa delle date dei recuperi, non saranno disputati i Campionati regionali Allievi e Ragazzi di, circuito Gros Cidac, in programma a Valtournenche, organizzati dal Club de Ski (Slalom ...Nessuna come lei nello. La sciatrice statunitense nata nel 1995 - lunedì 13 marzo compie 28 anni - nelle valli del Colorado e già in pista quando ancora doveva compiere i sedici anni, ...87 in carriera - uno in più di Ingemar Stenmark - che la trasforma nell'atleta piu' vincente nella storia della coppa del mondo di. Seconda la svizzera Wendy Holdener (1.42.69) e terza la ...

Trento – L’emergenza è scattata alle 14.20, con il Soccorso alpino di Verona allertato dal 118 dopo l’attivazione del sistema di allertamento di GeoResQ. Sul posto è stato inviato l’elicottero di ...verona - Attorno alle 14.20 di oggi - 11 marzo - il Soccorso alpino di Verona è intervenuto , a seguito della richiesta della Centrale del 118, per uno scialpinista ferito nel ...