Sci alpino | Shiffrin | “E’ un giorno speciale | ancora non me ne rendo conto”

(Di sabato 11 marzo 2023) Con la vittoria nello slalom di Are 2023, Mikaelaconquista l’87esimo successo in carriera battendo il record di Stenmark e diventando la sciatrice più vincente di sempre in assoluto. “non me ne– ha detto l’americana al termine della gara – E’ unmoltoper me. Ero in testa dopo la prima manche, dovevo essere intelligente ma dovevo anche sciare veloce, ho fatto quello che volevo fare. Grazie a tutta la squadra che mi ha aiutato in questa stagione, anche a tutti coloro che mi hanno aiutato durante la mia carriera, un grande grazie”. A festeggiare Her Majesty si è unito anche lo stesso Stenmark: “Già in passato dissi che sarebbe stata la prima a vincere 100 gare. E penso che se andrà avanti ce la farà. Merita il record più di chiunque altro. È ...

Dopo aver tagliato il traguardo, come ieri Mikaela Shiffrin si è rannicchiata sugli. Poi la sorpresa: per festeggiare è arrivato in pista il fratello Taylor, stretto in un abbraccio, tra le ...La stella statunitense vince lo slalom di Are e fa cadere un primato che durava da 34 ...

L'americana vince lo slalom speciale di Aare con il tempo di 1.41.77 e centra un nuovo record. Migliore azzurra è Rossetti, 19esima, mentre Gulli chiude al 27° posto ...