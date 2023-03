Sci alpino, Mikaela Shiffrin riscrive la storia. Vittoria numero 87 nello slalom di Are (Di sabato 11 marzo 2023) La storia è scritta. Oggi, 11 Marzo 2023, Mikaela Shiffrin è diventata l’atleta con più vittorie di sempre in Coppa del Mondo. La tanto attesa numero 87 è arrivata proprio in slalom ad Are, quando undici anni fa la campionessa americana riuscì a salire sul gradino più alto del podio per la prima volta in carriera. Ingemar Stenmark resterà per sempre nella leggenda di questo sport, ma da oggi Mikaela Shiffrin è da sola in questa speciale classifica e il prossimo obiettivo è quello di arrivare a quota 100 successi. Una Vittoria quella odierna ipotecata già a metà gara, proprio come era già successo in gigante. Nella seconda manche l’americana si è quasi limitata ad amministrare il vantaggio, vincendo comunque con un distacco davvero elevatissimo verso ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) Laè scritta. Oggi, 11 Marzo 2023,è diventata l’atleta con più vittorie di sempre in Coppa del Mondo. La tanto attesa87 è arrivata proprio inad Are, quando undici anni fa la campionessa americana riuscì a salire sul gradino più alto del podio per la prima volta in carriera. Ingemar Stenmark resterà per sempre nella leggenda di questo sport, ma da oggiè da sola in questa speciale classifica e il prossimo obiettivo è quello di arrivare a quota 100 successi. Unaquella odierna ipotecata già a metà gara, proprio come era già successo in gigante. Nella seconda manche l’americana si è quasi limitata ad amministrare il vantaggio, vincendo comunque con un distacco davvero elevatissimo verso ...

