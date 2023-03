Sci alpino, Mikaela Shiffrin ipoteca la vittoria n.87 nello slalom di Are (Di sabato 11 marzo 2023) Il sorpasso definitivo ad Ingemar Stenmark ormai è vicino. Mikaela Shiffrin ipoteca la vittoria numero 87 della carriera in Coppa del Mondo, dominando la prima manche dello slalom di Are. Semplicemente di un’altra categoria la campionessa americana, che ha saputo esprimere velocità lungo tutto il tracciato ed in particolare nell’ultimo tratto, dove ha guadagnato tantissimo su tutte le avversarie. La “prima delle altre” è la svedese Anna Swenn Larsson, seconda con 69 centesimi di ritardo dall’americana. A restare sotto il secondo è riuscita anche la svizzera Wendy Holdener, terza a 94 centesimi. Quarta posizione per l’altra svedese Hanna Aronsson Elfmann (+1.22), che ha preceduto l’americana Paula Moltzan (+1.27). Sesto posto per la campionessa del mondo in carica, la canadese Laurence St-Germain ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) Il sorpasso definitivo ad Ingemar Stenmark ormai è vicino.lanumero 87 della carriera in Coppa del Mondo, dominando la prima manche dellodi Are. Semplicemente di un’altra categoria la campionessa americana, che ha saputo esprimere velocità lungo tutto il tracciato ed in particolare nell’ultimo tratto, dove ha guadagnato tantissimo su tutte le avversarie. La “prima delle altre” è la svedese Anna Swenn Larsson, seconda con 69 centesimi di ritardo dall’americana. A restare sotto il secondo è riuscita anche la svizzera Wendy Holdener, terza a 94 centesimi. Quarta posizione per l’altra svedese Hanna Aronsson Elfmann (+1.22), che ha preceduto l’americana Paula Moltzan (+1.27). Sesto posto per la campionessa del mondo in carica, la canadese Laurence St-Germain ...

