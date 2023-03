Sci alpino, Marco Odermatt in testa a metà gara a Kranjska Gora, Filippo Della Vite da top10 (Di sabato 11 marzo 2023) Prima manche a tinte svizzere in quel di Kranjska Gora, Slovenia, per quel che riguarda lo slalom gigante valido per la Coppa del Mondo. Al comando, infatti, c’è sempre Marco Odermatt: l’elvetico prosegue nella sua grande annata stampando un gran 1’07?60, che assume maggior valore se si pensa che al suo interno c’è anche un errore nella parte alta, e precisamente nel secondos ettore. Tutti oltre il mezzo secondo i suoi rivali: secondo lo sloveno Zan Kranjec, che riesce a mettere insieme una buona performance a 53 centesimi dal leader, precedendo di uno il norvegese Henrik Kristoffersen, che fino a metà tracciato compete con Odermatt, ma deve poi cedere in maniera quasi inevitabile, come fanno un po’ tutti. Molto bravo l’austriaco Stefan Brennsteiner, che indovina con il 13 una prova da ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) Prima manche a tinte svizzere in quel di, Slovenia, per quel che riguarda lo slalom gigante valido per la Coppa del Mondo. Al comando, infatti, c’è sempre: l’elvetico prosegue nella sua grande annata stampando un gran 1’07?60, che assume maggior valore se si pensa che al suo interno c’è anche un errore nella parte alta, e precisamente nel secondos ettore. Tutti oltre il mezzo secondo i suoi rivali: secondo lo sloveno Zan Kranjec, che riesce a mettere insieme una buona performance a 53 centesimi dal leader, precedendo di uno il norvegese Henrik Kristoffersen, che fino atracciato compete con, ma deve poi cedere in maniera quasi inevitabile, come fanno un po’ tutti. Molto bravo l’austriaco Stefan Brennsteiner, che indovina con il 13 una prova da ...

