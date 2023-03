Sci alpino | gigante maschile Kranjska Gora 2023 oggi in tv | programma | orario e streaming

(Di sabato 11 marzo 2023) Il, gli orari e la diretta tv deldi, valido per la Coppa del Mondo 2022/di sci. Saranno ben otto gli azzurri al cancelletto di partenza: Filippo Della Vite, Luca de Aliprandini, Giovanni Borsotti, Simon Maurberger, Hannes Zingerle, Alex Vinatzer, Alex Hofer e Tobias Kastlunger. Appuntamento questa mattina, sabato 11 marzo, a partire dalle ore 9.30 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 12.30. IL CALENDARIO COMPLETO START LIST SEGUI LA DIRETTA Diretta tv – La gara verrà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1, mentre losarà affidato a Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. SportFace.

Il comprensorio di La Thuile ospiterà dal 13 al 18 marzo i campionati italiani diaspiranti (i migliori giovani dai 16 ai 18 anni) e dal 21 al 25 marzo quelli assoluti. "La Thuile e la Valle d'Aosta saranno al centro dell'Italia sciistica. Il nostro appoggio c'è e ci ...Federica Brignone è alfiere di punta della Nazionale diche, nella sua versione femminile, ha firmato un'annata di grande spessore: sono 24 i podi in rosa (8 vittorie, 10 secondi posti e 6 gradini del podio più bassi) grazie al podio numero 55 ...La start list, i pettorali di partenza e gli italiani in gara dello slalom gigante di Kranjska Gora 2023 , valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Sessantacinque atleti al via, con l'elvetico Meillard che parte con il primo pettorale. Ben otto gli azzurri al via. Di seguito la start list completa. 1 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI ...

valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023. Sulla pista denominata Olympia vedremo le atlete in azione nell’ultima prova tra i rapid gates prima del gran finale che si disputerà a ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLA PRIMA MANCHE La classifica della Coppa del Mondo Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Åre (Svezia) v ...