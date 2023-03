Schiattarella | “Ci crediamo più di prima | in futuro allenerò il Benevento”

(Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPasqualeha commentato il pareggio del Ciro Vigorito contro il Como. Le sue dichiarazioni nel post-gara: Gara – “Nel primo tempo avremmo meritato il vantaggio, nella ripresa ci siamo ritrovati a fare un’altra partita giocando in dieci. Portiamo a casa un punto con un pizzico di entusiasmo e ripartiamo. Mancano sempre meno partite e dobbiamo necessariamente vincere per arrivare alla salvezza diretta” Salvezza – “Nei momenti bui non puoi vedere sempre nero, la matematica dice che ce la possiamo fare. Non dimentichiamoci che ci sono sempre i play out. Non voglio pensarci ma è la realtà dei fatti, ci serve un filotto di punti e potremo farcela a tirarci fuori”. Pubblico – “I tifosi ci hanno spinto e abbiamo sentito il loro calore. Stiamo dando tutto ciò che abbiamo, ci teniamo questa buona prestazione e andiamo avanti”. Gruppo – ...

