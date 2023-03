Schiacciato dal trattore, 50enne in ospedale in gravi condizioni (Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEnnesimo incidente nei campi. Si ribalta il trattore e rimane parzialmente Schiacciato al torace e alla testa. Grave incidente, nel primo pomeriggio di oggi, nei campi attorno a Sant’Agata dei Goti, in provincia di Benevento. Un uomo, di 50 anni del posto, è rimasto Schiacciato da una macchina agricola ed è stato all’ospedale San Pio in codice rosso. A causare l’incidente potrebbe essere stata una manovra errata su un terreno abbastanza scosceso, una distrazione o anche un lieve malore. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prontamente soccorso l’uomo, trasferendolo presso il nosocomio sannita. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEnnesimo incidente nei campi. Si ribalta ile rimane parzialmenteal torace e alla testa. Grave incidente, nel primo pomeriggio di oggi, nei campi attorno a Sant’Agata dei Goti, in provincia di Benevento. Un uomo, di 50 anni del posto, è rimastoda una macchina agricola ed è stato all’San Pio in codice rosso. A causare l’incidente potrebbe essere stata una manovra errata su un terreno abbastanza scosceso, una distrazione o anche un lieve malore. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prontamente soccorso l’uomo, trasferendolo presso il nosocomio sannita. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

