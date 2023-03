Scandalo Barcellona, il Real Madrid convoca d'urgenza la giunta direttiva (Di sabato 11 marzo 2023) Lo scontro non è mancato tra il presidente del Barcellona, Joan Laporta, e quello della Liga, Javier Tebas, il quale aveva invitato il n.1 del club blaugrana a dimettersi se non fosse in grado di chiarire. Il motivo? Il Barcellona e i suoi ex presidenti Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu sono ufficialmente accusati di corruzione. La Procura spagnola ha infatti deciso di indagare sul club in merito ai pagamenti effettuati (circa 7 milioni di euro) dai catalani all'ex vicepresidente degli arbitri José María Enríquez Negreira. Laporta, in una conferenza stampa al camp Nou, aveva accusato Tebas di "fomentare una campagna contro il Barcellona e contro di me". "Ha abbassato la maschera, continua con la sua ossessione per il Barca, con la sua fobia per il nostro club - aveva proseguito Laporta -. Non ci perdona che non abbiamo voluto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Lo scontro non è mancato tra il presidente del, Joan Laporta, e quello della Liga, Javier Tebas, il quale aveva invitato il n.1 del club blaugrana a dimettersi se non fosse in grado di chiarire. Il motivo? Ile i suoi ex presidenti Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu sono ufficialmente accusati di corruzione. La Procura spagnola ha infatti deciso di indagare sul club in merito ai pagamenti effettuati (circa 7 milioni di euro) dai catalani all'ex vicepresidente degli arbitri José María Enríquez Negreira. Laporta, in una conferenza stampa al camp Nou, aveva accusato Tebas di "fomentare una campagna contro ile contro di me". "Ha abbassato la maschera, continua con la sua ossessione per il Barca, con la sua fobia per il nostro club - aveva proseguito Laporta -. Non ci perdona che non abbiamo voluto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Il Real Madrid convoca un consiglio d’amministrazione straordinario domani in cui deciderà come agire sullo scandalo Barcellona - tuttosport : ?? 'Posso aiutarvi con il Var' ?? Scandalo #Barcellona. La rivelazione di #Negreira - GiancarloMazz18 : Scandalo Barcellona, LaLiga conferma: 'Niente sanzioni' Tebas: 'È tutto prescritto ma certe cose non dovrebbero acc… - PablexRM : RT @tancredipalmeri: ULTIM’ORA: Il Real Madrid convoca un consiglio d’amministrazione straordinario domani in cui deciderà come agire sull… - AC_1908 : RT @tancredipalmeri: ULTIM’ORA: Il Real Madrid convoca un consiglio d’amministrazione straordinario domani in cui deciderà come agire sull… -