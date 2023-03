“Scafisti ultima ruota del carro Giusto punirli | ma non basta” Parla il senatore del Movimento Cinque Stelle | Licheri | “Folle pensare di risolvere tutto inasprendo le pene”

(Di sabato 11 marzo 2023) “Gli italiani sono meglio di quelli che Meloni crede di rappresentare soffiando da anni sul fuoco del razzismo e dell’intolleranza”. A dirlo è EttoreM5S, oggi vice presidente della Commissione Esteri ed in passato Presidente della Commissione affari europei in Senato, convinto che dopo la strage di Cutro la luna di miele con gli italiani sia già finita. Dopo giorni di assenza, il governo è volato a Cutro per tenere un Consiglio dei ministri con cui mostrare la presenza dello Stato e salvare la faccia. Secondo lei la Meloni ha centrato l’obiettivo? “Ha peggiorato le cose. Con questa passerella mal riuscita, con quell’imbarazzante conferenza stampa, con lo sgarbo del mancato invito del sindaco di Cutro e del mancato omaggio alle salme del naufragio, con un decretino-propaganda che è servito solo a far emergere lo stato confusionale di ...

Una modifica al codice penale permetterà infatti di perseguire glie i loro mandanti anche ... Serracchiani,vergognosa balla PdItalia Meloni parla solo deglima tace sui soccorsi mancati Giulia Merlo Soldi a perdere ... Nel caso della Libia, l'missione è stata rifinanziata con oltre 11 milioni di euro. Un ...Nel day after del varo delle nuove norme per punire glida parte del governo di Giorgia ... L'si è sfiorata nella notte quando un barchino è affondato al largo dell'isola , ma per ...

“Scafisti ultima ruota del carro”. Parla il senatore M5S, Licheri LA NOTIZIA

Chi guida i barconi è l’ultimo anello della catena, un migrante obbligato a farlo. Il governo dà la caccia a loro e non ai veri boss del traffico. L’Italia paga la Libia per fermare i criminali, ma a ...Il nuovo decreto del governo Meloni prevede fino a 30 anni di carcere per chi causa la morte di più persone. «Ma non servirà per ridurre i flussi migratori.