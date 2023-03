Scacchi | Europei 2023 | Sarana nuovo leader | Daniele Vocaturo sempre vicino alla zona podio

(Di sabato 11 marzo 2023) Si è conclusa la nona giornata deglidiin corso di svolgimento a Vrnja?ka Banja, in Serbia. Cambia il nome del: si tratta di Alexey, ventitreenne russo che gareggia sotto bandiera FIDE e, pur non essendo stato tra i firmatari dell’ormai celebre lettera dei 44 Grandi Maestri contro la guerra, ha comunque un’opinione negativa della stessa. In particolare, il moscovita supera nel confronto in primaera l’ucraino Anton Korobov, che lascia in questo modo laship, ora in mano acon 7,5 punti. Korobov fa ora parte del gruppo a quota 7 insieme al connazionale Kirill Shevchenko (che però ha cambiato bandiera: ora gioca per la Romania) all’ungherese Benjamin Gledura, all’austriaco Valentin Dragnev, al francese Etienne Bacrot, ai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Scacchi, Europei 2023: cambia il leader che diventa Sarana, Daniele Vocaturo si tiene sempre vicino alle zone alte - federscacchi : #scacchi Agli Europei dell' @ECUonline noto turno segnato dalle patte degli italiani: molto buona in particolare qu… - Angi34520970 : @GiovaQuez Le aspirazioni e le speranze della maggioranza della gente in Ucraina e Georgia non contano nulla, conta… - OA_Sport : Scacchi, europei 2023: Daniele Vocaturo continua a salire in classifica, ora è nell'enorme gruppo dei quarti. Korob… - federscacchi : #scacchi Agli Europei dell' @ECUonline ottavo turno eccellente per i colori italiani. Vincono Vocaturo, ora 21mo (f… -

L'International Braille Chess Association (IBCA), la suprema autorità mondiale degliper disabili visivi, nel suo ultimo congresso ha affidato all'A. S. C. I.d. l'organizzazione del ...... come del resto ancora non è, di capire fino in fondo la triste realtà di una partita ain ...l'inizio di quel Nuovo Ordine Mondiale che si consolidò "a totale danno dei Paesitutti" ...AGI - Nel cuore della Serbia, tra natura e paradisi termali, prendono il via i campionatiindividuali di. A Vrnjacka Banja quasi 500 professionisti (493, per l'esattezza) cercheranno la gloria e una qualificazione alla prossima World Cup che arriverà automaticamente per i ...

Scacchi, Europei 2023: Sarana nuovo leader, Daniele Vocaturo sempre vicino alla zona podio OA Sport

Giuseppe Conte, continua a bussare invano. La porta dei Verdi/Ale al parlamento europeo è sempre più sbarrata. In meno di due mesi, il ...Una partita a scacchi, non priva di tensioni, conclusa con un buon compromesso tra i partiti della maggioranza. La necessità di incassare qualcosa di concreto dall'Unione Europea dopo la lettera con c ...