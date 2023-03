Sassuolo | Frattesi ammette | “Volevo la Roma | ma ora…”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Frattesi: “Corro, segno e rompo le scatole. Il no della Roma mi ha deluso”#SerieA - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Frattesi: 'L'assenza di Berardi si sente, Nazionale? Dobbiamo andare agli Europei' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Frattesi: 'L'assenza di Berardi si sente, Nazionale? Dobbiamo andare agli Europei' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Frattesi: 'L'assenza di Berardi si sente, Nazionale? Dobbiamo andare agli Europei' - napolimagazine : SASSUOLO - Frattesi: 'L'assenza di Berardi si sente, Nazionale? Dobbiamo andare agli Europei' -

Il centrocampista delDavidein un'intervista a Sky ha elogiato il suo compagno di squadra Berardi: "La sua assenza si sente, soprattutto per me che gioco con lui sulla fascia. Non sbaglia mai un tempo o ...Mourinho(4 - 3 - 3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio;, Maxime Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. DionisiManca poco al ritorno in campo di Berardi , l'attaccante delsi prepara alla sfida di domenica sul campo della Roma . Sarà lui a riprendersi il posto ... in mediana sicuro di un posto,...

Sassuolo, Frattesi e il mancato trasferimento alla Roma: "Non sono stato professionale al 100%" TUTTO mercato WEB

Davide Frattesi è uno dei talenti che in prospettiva potrà impreziosire il calcio italiano. L'attuale centrocampista del Sassuolo piace alla Roma. Il calciatore a La Gazzetta dello Sport ha detto ...In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi ha parlato così del proprio futuro: "L’estate scorsa, quando potevo passare alla Roma, il ...