Sassuolo | Dionisi | 'Pinamonti | Laurienté e Berardi ci sono | ma non è detto che giochino tutti e tre'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... apetrazzuolo : SASSUOLO - Dionisi: 'Il mio futuro? Penso solo alla prossima partita' - CanaleSassuolo : Mister Dionisi in vista di Roma-Sassuolo: “La nostra arma la velocità di manovra” - sportface2016 : #SerieA Le parole di #Dionisi in conferenza stampa alla vigilia di #RomaSassuolo: 'In pochi credevano in noi, ma si… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Sassuolo, Dionisi: “Spero di trovare Roma stanca. All’Olimpico servirà grande gara” - Mediagol : Sassuolo, Dionisi: “Spero di trovare Roma stanca. All’Olimpico servirà grande gara” -

La zona rossa è ormai un ricordo per la formazione di Alessio, adesso a +12 sul terzultimo posto e neppure lontanissima dal settimo. Guardando ai precedenti, ilda quando è in Serie ...Alessioha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma -, match della Serie A 2022/2023 in programma domani all'Olimpico. Il tecnico neroverde ha presentato la partita, sottolineando ...Domani alle 18:00 Roma escenderanno in campo all' Olimpico per la 26esima giornata del campionato. Alla vigilia del matchè intervenuto in conferenza stampa e ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ...

Roma-Sassuolo: la conferenza di Dionisi Fantacalcio ®

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi si è messo alle spalle il passato: "Abbiamo vissuto un momento negativo e ora dobbiamo voler ancora di più" ...Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi dichiara apertamente il sostegno verso i suoi: "Abbiamo vissuto un momento negativo e ora dobbiamo voler ancora di più" ...