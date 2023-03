Santoro frena le ambizioni della Strega | il Benevento deve accontentarsi

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAncora una volta ildi muovere la classifica, dando uno sguardo ai risultati delle altre formazioni invischiate in zona salvezza. A mettere un freno alleè ancora una volta il direttore di gara. Come contro l’Ascoli, i giallorossi si ritrovano ingiustamente in inferiorità numerica, vedendo aumentare esponenzialmente le difficoltà. Nonostante l’insensata decisione didi espellere Tello a inizio secondo tempo, però, la formazione di Stellone (espulso a sua volta) riesce a tenere botta contro il Como, portando a casa almeno un punto. Un risultato che alla vigilia non avrebbe soddisfatto nessuno, ma gli episodigara e le decisioni arbitrali hanno voltato le spalle ...