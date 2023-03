Sandra Milo | 90 anni da icona “Chi l’ha detto che la vita finisce con la terza età?”

(Di sabato 11 marzo 2023)compie 90. “Chiche lafinisca con la? Io no davvero!” scrive l’del cinema italiano nata a Tunisi l’11 marzo 1933. L’attrice è ora protagonista del reality “Quelle Brave Ragazze 2”, in onda su Sky dove, insieme a Mara Maionchi e Marisa Laurito, affronta un avventuroso viaggio on the road. E per il suo compleanno posta proprio un video relativo a un momento della tappa in Marocco per ricordare che la l’è solo un fatto anagrafico. Il post, ovviamente, fa il pieno di ‘cuoricini’ e commenti. “Auguri splendida donna” scrive Paola Turci, “Perché tu sei un vero esempio da seguire” sono le parole della cantante Mietta. Visualizza questo post su ...

Stasera 12 marzo su Sky Uno e in streaming su NOW alle 21:15 quarta tappa per Quelle brave ragazze 2 . Il road trip con Mara Maionchi e Marisa Laurito continua. Le tre protagoniste si spostano da Fes a Ifrane, definita la 'Svizzera del Marocco'.

