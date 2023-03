Samsung Galaxy Watch: alcuni utenti salvati grazie all’ECG (Di sabato 11 marzo 2023) alcuni utenti sono stati salvati dai loro smartWatch Samsung Galaxy Watch, o meglio, dalle funzionalità e dai sensori che monitorano i parametri della salute. Queste sono le testimonianze di un paio di utenti dei Samsung Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 5 Pro condivise da Samsung. Nel dettaglio, un utente in possesso del Samsung Galaxy Watch 5 Pro ha dichiarato come la funzione ECG (elettrocardiogramma) del suo wearable lo abbia condotto ad effettuare una visita di controllo in una clinica locale e scoprire che soffriva di aritmia cardiaca, ovvero un malfunzionamento nel sistema relativo alla conduzione ... Leggi su optimagazine (Di sabato 11 marzo 2023)sono statidai loro smart, o meglio, dalle funzionalità e dai sensori che monitorano i parametri della salute. Queste sono le testimonianze di un paio didei4 e5 Pro condivise da. Nel dettaglio, un utente in possesso del5 Pro ha dichiarato come la funzione ECG (elettrocardiogramma) del suo wearable lo abbia condotto ad effettuare una visita di controllo in una clinica locale e scoprire che soffriva di aritmia cardiaca, ovvero un malfunzionamento nel sistema relativo alla conduzione ...

