Salvini festeggia con Meloni. Alla faccia della crisi di governo (Di sabato 11 marzo 2023) Regala a un comunista il mio nuovo libro Il Padreterno è liberale: puoi trovarlo in libreria o sulle piattaforme digitali. 00:00 Oggi continuo a leggere sui giornali retroscena sulle divisioni del governo. Qualche nota sulla festa a sorpresa dei 50 anni di Matteo Salvini, dove a me di diviso non è parso di vedere niente. 05:30 Immigrazione, ieri salvati 1300 in mare, ma per quanto potremo continuare? 09:30 E Repubblica pontifica sull'”altra Italia”, quella bella e che a loro piace, che oggi manifesta a Cutro. 11:08 Travaglio sottolinea che i giornalisti, grazie Alla conferenza stampa di Cutro, hanno ritrovato la parola dopo quelle silenziate di Draghi. 11:50 Il Daily Mail dedica la prima al giornalista Bbc sospeso perché su Twitter aveva paragonato politiche Sunak sull’immigrazione a quelle degli anni ’30. 15:03 Riforma fiscale, ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 11 marzo 2023) Regala a un comunista il mio nuovo libro Il Padreterno è liberale: puoi trovarlo in libreria o sulle piattaforme digitali. 00:00 Oggi continuo a leggere sui giornali retroscena sulle divisioni del. Qualche nota sulla festa a sorpresa dei 50 anni di Matteo, dove a me di diviso non è parso di vedere niente. 05:30 Immigrazione, ieri salvati 1300 in mare, ma per quanto potremo continuare? 09:30 E Repubblica pontifica sull'”altra Italia”, quella bella e che a loro piace, che oggi manifesta a Cutro. 11:08 Travaglio sottolinea che i giornalisti, grazieconferenza stampa di Cutro, hanno ritrovato la parola dopo quelle silenziate di Draghi. 11:50 Il Daily Mail dedica la prima al giornalista Bbc sospeso perché su Twitter aveva paragonato politiche Sunak sull’immigrazione a quelle degli anni ’30. 15:03 Riforma fiscale, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorkScrew12 : RT @DomaniGiornale: Festa a sorpresa per il compleanno di Matteo Salvini. Cosa canta in duetto con Giorgia Meloni? La 'Canzone di Marinella… - Assurba84248179 : Siamo in un paese in cui si fa giornalismo sul fatto che #meloni e #berlusconi vadano al compleanno di #salvini e… - Assurba84248179 : @stanzaselvaggia una che commenta il modo in cui uno festeggia il suo compleanno e crede di essere una grande giorn… - nicolewerlai : RT @DomaniGiornale: Festa a sorpresa per il compleanno di Matteo Salvini. Cosa canta in duetto con Giorgia Meloni? La 'Canzone di Marinella… - FrancescoVilla2 : RT @___D10___: Un personaggio (ahimè) pubblico come #Salvini che festeggia come se nulla fosse. Facendosi riprendere. È agghiacciante. Cax… -