Salvini e Meloni, il video della festa: cantano a squarciagola De André (Di sabato 11 marzo 2023) Giorgia Meloni e Matteo Salvini sono stati i protagonisti di un duetto d'eccezione. I due - ripresi in un video pubblicato su Instagram dal giornalista Nicola Porro - hanno cantato a squarciagola La canzone di Marinella di Fabrizio De André in occasione della festa di compleanno a sorpresa per il vice presidente del Consiglio, che il 9 marzo ha compiuto 50 anni. "A proposito di crisi di governo", scrive Porro sotto il video diventato virale in rete. Un centinaio le persone che si sono riunite per festeggiare il leader della Lega in un locale vicino Milano. Presenti anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana e i ministri leghisti Giancarlo Giorgetti, Giuseppe Valditara e Roberto Calderoli. Leggi su iltempo (Di sabato 11 marzo 2023) Giorgiae Matteosono stati i protagonisti di un duetto d'eccezione. I due - ripresi in unpubblicato su Instagram dal giornalista Nicola Porro - hanno cantato aLa canzone di Marinella di Fabrizio Dein occasionedi compleanno a sorpresa per il vice presidente del Consiglio, che il 9 marzo ha compiuto 50 anni. "A proposito di crisi di governo", scrive Porro sotto ildiventato virale in rete. Un centinaio le persone che si sono riunite per festeggiare il leaderLega in un locale vicino Milano. Presenti anche il presidenteCamera Lorenzo Fontana e i ministri leghisti Giancarlo Giorgetti, Giuseppe Valditara e Roberto Calderoli.

