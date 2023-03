Salvini e Meloni cantano De André, bufera sui social: “A Cutro ci sono i morti”, il motivo delle polemiche (Di sabato 11 marzo 2023) Salvini e Meloni cantano De André e sui social scoppia la polemica. Il caos è scoppiato in occasione del compleanno del leader del Carroccio, per il quale è stata organizzata una festa a sorpresa alla quale hanno preso parte il premier Giorgia Meloni e l’ex premier Silvio Berlusconi. Tra gli invitati c’era anche il giornalista Nicola Porro, che ha registrato Salvini e la leader di Fratelli D’Italia mentre erano impegnati in un karaoke sulle note de La Canzone Di Marinella del cantautore genovese. “A proposito di crisi di governo”, ha commentato Porro in calce al video diffuso sui social per smentire i rumor su presunti attriti tra i due colleghi. Il filmato è ora oggetto di polemiche. A partire dal sindaco di Bologna Matteo ... Leggi su optimagazine (Di sabato 11 marzo 2023)Dee suiscoppia la polemica. Il caos è scoppiato in occasione del compleanno del leader del Carroccio, per il quale è stata organizzata una festa a sorpresa alla quale hanno preso parte il premier Giorgiae l’ex premier Silvio Berlusconi. Tra gli invitati c’era anche il giornalista Nicola Porro, che ha registratoe la leader di Fratelli D’Italia mentre erano impegnati in un karaoke sulle note de La Canzone Di Marinella del cantautore genovese. “A proposito di crisi di governo”, ha commentato Porro in calce al video diffuso suiper smentire i rumor su presunti attriti tra i due colleghi. Il filmato è ora oggetto di. A partire dal sindaco di Bologna Matteo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : I due cristiani Meloni e Salvini non vanno a Cutro a pregare davanti alle bare, ma a Cutro senza volerle vedere. E… - la_kuzzo : Nel giorno in cui lo Ionio restituisce il corpo di una bambina di sei anni, Meloni e Salvini fanno festa cantando L… - elio_vito : Meloni non incontra i parenti delle vittime, si arrabbia, fa lei le domande ai giornalisti, annuncia la caccia agli… - Elisab5tta1 : RT @PBerizzi: Il karaoke festaiolo di Salvini e Meloni nel giorno in cui il mar Ionio restituisce il corpo di una bambina di 6 anni. Forse… - WalterSylarYang : RT @la_kuzzo: Nel giorno in cui lo Ionio restituisce il corpo di una bambina di sei anni, Meloni e Salvini fanno festa cantando La canzone… -